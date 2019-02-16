شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو: سعيد لإطلاق سراح «العريبى» ومتفائل باستضافة مونديال قطر 48 منتخباً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، أنه سعيد لإطلاق تايلاند سراح اللاعب البحرينى السابق حكيم العريبى وعودته إلى أستراليا حيث يحظى بوضع لاجئ، وأنه متفائل بشأن رفع عدد المنتخبات فى مونديال قطر 2022 من 32 إلى 48، محذرا فى الوقت ذاته من أن الأمر لن يكون «سهلا».

وقال إنفانتينو خلال مؤتمر صحفى، أقيم على هامش القمة التنفيذية للفيفا فى اسطنبول: «أنا سعيد جدا، والجميع فى الفيفا سعداء جدا للسماح له (العريبى) بالعودة إلى أستراليا».

وأردف قائلا: «موقف الفيفا وموقفى حيال هذه المسألة واضحان جدا. عملنا على إيجاد حلّ من خلال القنوات الرسمية، ولكن أيضا خلف الكواليس»، مضيفا: «أفضل الحصول على النتائج بدلا من الإدلاء بتصريحات. نحن نعى مسؤولياتنا ومهمتنا وبإمكاننا أن نحتفل اليوم بأن كل شىء انتهى بطريقة إيجابية للغاية».

وعلى الرغم من التحركات التى قام بها الفيفا ومنظمات أخرى لإطلاق سراح العريبى، إلاّ أن انتقادات شديدة اللهجة وُجهت إلى الاتحاد الآسيوى لكرة القدم بسبب التزامه سياسة الصمت حيال هذه القضية.

كان العربيى (25 عاما) عاد إلى أستراليا، الثلاثاء، بعد احتجازه لأكثر من شهرين فى تايلاند، حيث كان يواجه طلب استرداد من البحرين لتنفيذ حكم بالسجن بحقه أصدرته محكمة بحرينية فى يناير 2014، لإدانته بالمشاركة فى اعتداء على مركز للشرطة.

وينفى العريبى هذه الاتهامات، مؤكدا أنها تأتى على خلفية سياسية.

فى المقابل، أبدى إنفانتينو تفاؤله بإمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة فى مونديال قطر 2022 من 32 إلى 48 منتخبا، وقال: «أنا متفائل، ولكن هل المسألة سهلة؟ كلا، ليست سهلة، علىّ أن أكون صريحاً».

وقرر الاتحاد الدولى رفع عدد المنتخبات فى كأس العالم من 32 حاليا إلى 48 بدءا من مونديال 2026 الذى تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. إلا أن الرئيس الإيطالى- السويسرى للاتحاد الدولى يقوم بحملة واسعة لرفع العدد بدءا من مونديال قطر.

ومن المتوقع أن يعلن الفيفا عن قراره النهائى خلال اجتماع سيعقده فى مدينة ميامى الأمريكية فى مارس المقبل.

ويتوقع أن تفرض زيادة عدد المنتخبات- فى حال اعتمادها- تحديات جديدة على قطر على صعيد الاستضافة وإقامة المنتخبات واستيعاب الأعداد الإضافية للمشجعين،.