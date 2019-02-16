شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يمدد عقد مدربه فالفيردى حتى عام 202١ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن برشلونة، حامل اللقب، ومتصدر الدورى الإسبانى لكرة القدم، أمس الأول، تمديد عقد مدربه إرنستو فالفيردى موسما إضافيا مع خيار التمديد لموسم ثان.

وأشار النادى الكتالونى، فى بيانه، إلى أنه توصل مع مدرب فريقه الأول لاتفاق يسمح بتمديد عقده مع البارسا موسما إضافيا لتنتهى ولايته 2021 بدلا من 2020، دون تحديد قيمة العقد الجديد الذى أُبرم أمس الأول.

ومنذ قدومه إلى برشلونة من أتلتيك بلباو فى مايو 2017 بدلا من لويس أنريكى، نجح فالفيردى فى قيادة الفريق إلى لقبى الدورى والكأس المحليين الموسم الماضى، قبل أن يضيف إليها كأس السوبر مطلع الموسم، وكان قريبا من إنهاء الموسم الماضى دون أى خسارة فى الليجا.

وقاد فالفيردى برشلونة فى 96 مباراة رسمية، فاز فى 65 منها، 43 فى الدورى و11 فى الكأس و10 فى دورى الأبطال وواحدة فى كأس السوبر، وتعادل 22 مرة مع 9 خسارات فقط. سجل فيها 233 هدفا، بينها 74 هدفا و32 تمريرة حاسمة لنجمه الأرجنتينى ليونيل ميسى، أفضل لاعب فى العالم خمس مرات، و47 هدفا و25 تمريرة حاسمة للأوروجويانى لويس سواريز، فيما اهتزت شباكه 78 مرة وحافظ على نظافتها فى 45 مباراة.

وكان رئيس النادى جوسيب بارتوميو قال: «فالفيردى يثق باللاعبين وهو فى موسمه الثانى فقط، والهدف أن ننهى الموسم أقوياء ونفوز بكل شىء، أثق به لقيادة الفريق، حتى لو لم نفز بشىء سيستمر بقيادة الفريق».

وسبق لفالفيردى أن لعب كمهاجم فى صفوف برشلونة بين 1988 و1990، ورفع بقيادة المدرب الهولندى الراحل يوهان كرويف كأس الكؤوس الأوروبية وكأس إسبانيا خلال تلك الفترة، لكنه خاض معظم مسيرته مع أتلتيك بلباو الباسكى بين 1990 و1996 قبل أن يتجه إلى التدريب فى 2001.

وعُرف عن المدرب الخمسينى قدرته على دفع المواهب التى يديرها لتقديم أفضل ما لديها، وهذا ما ظهر خلال توليه مهام تدريب بلباو وإسبانيول وفياريال وفالنسيا، إضافة إلى أولمبياكوس الذى مكنه من إحراز لقب الدورى اليونانى 3 مرات فى 3 مواسم.

ويحمل فالفيردى عبء السير على خطى المدربين السابقين جوسيب جوارديولا ولويس إنريكى، فالأول قاد برشلونة إلى 14 لقبا خلال أربعة مواسم، والثانى إلى تسعة ألقاب فى ثلاثة مواسم.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدورى حاليا بفارق 6 نقاط عن غريمه ريال مدريد بعد 23 مرحلة على بداية الليجا، وهو يستقبل بلد الوليد السبت.

ويحل الثلاثاء المقبل ضيفا على ليون الفرنسى فى ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا الذى خرج من دوره ربع النهائى الموسم الماضى أمام روما الإيطالى بخسارته إيابا صفر- 3، مهدرا فرصة كبيرة للتأهل بعد أن تقدم ذهابا 4- 1.