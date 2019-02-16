شكرا لقرائتكم الأهلي يتجاوز عقبة الإنتاج بهدف السولية فى مباراة الفرص الضائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الأهلى فوزا ثمينا على الإنتاج الحربى بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

أحرز هدف المباراة عمرو السولية فى الدقيقة 49 من عمر اللقاء ، ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 42 نقطة من 19 مباراة فى المركز الثالث بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند 31 نقطة فى المركز الخامس بجدول الترتيب .

احكم لاعبو الأهلى سيطرتهم على الربع ساعة الأولى ودانت لهم السيطرة بفضل تحركات الثلاثى حسين الشحات ورمضان صبحى وناصر ماهر ، فى المقابل مال لاعبو الإنتاج للدفاع وحاولوا الإعتماد على الهجمات المرتدة إلا أن كل تحركاتهم توقفت فى منتصف ملعب الأهلى .

هدأت المباراة بعض الشئ فى الربع ساعة الثانية ولم تسنح فرص على المرميين باستثناء بعض الكرات العرضية من على معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر وأجاى مهاجم الفريق .

وقد أشهر محمد الحنفى حكم المباراة الكارت الأصفر فى وجه الغانى وهاب أنان مدافع الإنتاج الحربى للخشونة المتعمدة مع ناصر ماهر لاعب وسط الأهلى ، بينما أشهر الكارت الأصفر الثانى لمحمود كابونجا مدافع الإنتاج فى الدقيقة 32 .

وفى الدقيقة 37 يقوم رمضان صبحى ببناء هجمة للفريق الأحمر ويضعها فى طريق زميله حسين الشحات من الناحية اليسرى الذى ينفرد بعامر عامر حارس الإنتاج إلا أنه وضعها خارج المرمى ، وفى الدقيقة 40 يجرى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج أولى تغييراته بنزول عبد الرحمن بوجى بدلا من أحمد مجدى للإصابة .

وفى الدقيقة 42 تسنح أولى فرص الإنتاج الحربى عندما استلم محمد مسعد صانع ألعاب الفريق كرة من خارج منطقة الجزاء ويطلق قذيفة مرت بجوار القائم بسنتيمترات قليلة ، يهدأ اللقاء بعدها ولم تسنح أى فرصة على المرميين حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا .

الشوط الثانى

بدأ الأهلى الشوط الثانى بهجوم ضاغط بغية إحراز هدف السبق ، وهو ما تحقق للاعبيه بعد أربع دقائق فقط من كرة عمرو السولية الذى وضعها قوية فى مرمى الإنتاج الحرلى ، بعدها دانت السيطرة للمارد الاحمر وأضاع لاعبوه وخاصة جونيور أجاى العديد من الفرص السهلة كان أخطرها فى الدقيقة 59 عندما مرر محمد هانى الظهير الأيمن للأهلى عرضية متقنة لاجاى أمام خط المرمى تباطأ فيها الأخير ليخرجها أحد لاعبى الإنتاج .

وفى الدقيقة 60 يجرى لاسارتى المدير الفنى للأهلى أولى تغييراته بنزول الأنجولى جيرالدو بدلا من حسين الشحات الغير موفق فى المباراة .

فى الدقيقة 65 يشهر محمد الحنفى الكارت الأحمر فى وجه محمود حمادة مدافع وسط الإنتاج بعد التشابك بالأيدى مع رمضان صبحى ، بينما حصل الأخير على الكارت الأصفر .

وفى الدقيقة 69 يجرى الإنتاج الحربى تغييره الثانى بخروج أحمد رؤوف ونزول غانم محمد ، يحاول بعدها لاعبو العجلات الحربية بناء بعض الهجمات لتهديد المرمى الأحمر دون جدوى ، فى المقابل هدأ لاعبو الأهلى وحاولوا تناقل الكرة لإمتصاص حماس المنافس .

فى الدقيقة 80 يجرى مختار مختار التغيير الثالث للإنتاج بنزول علاء سلامة أحد الصفقات الشتوية وخروج محمد مسعد ، وفى الدقيقة 84 يجرى الأهلى تغييره الثانى بنزول أحمد الشيخ بدلا من جونيور أجاى

يحاول الإنتاج الحربى فى اللحظات الأخيرة مباغتة لاعبى الأهلى ببعض الهجمات على الرغم من النقص العددى إلا أنهم فشلوا فى استثمار بعض الكرات حتى اطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء معلنا عن فوز الأهلى بهدف مقابل للاشئ .

وقد ضمت تشكيلة الأهلى كل من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي.

وجاءت تشكيلة الإنتاج الحربى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عامر عامر

خط الدفاع : عبد الرحمن فاروق - وهاب أنان - محمود البدري - أحمد شديد قناوي.

خط الوسط : أحمد مجدي - محمود حمادة - محمود كابونجا - ديوارا

خط الهجوم : محمد مسعد - أحمد رؤوف.