شكرا لقرائتكم محمد صلاح يتحول إلى فيلسوف على انستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، صورة من صفحة فى أحد الكتب عبر خاصية "ستورى" على حسابه بموقع "انستجرام".

ستورى محمد صلاح

ومن المعروف عن صلاح، حبه للقراءة، ودائماً ما يشارك متابعيه ببعض أغلفة وصفحات من الكتب التى يحرص على قراءتها.

والعبارات التى وردت فى جزء من الصحفة التى شاركها محمد صلاح كانت كالتالى:

- إن العقل أشبه بأرض خصبة حيث تنتج محصولاً على حسب نوع الغلة التى بذرتها فيها، أى من خلال الانطباعات الحسية التى وصلت العقل.

-وبالتحكم فى أربعة مصادر، يمكن تغيير مثل أمة أو شعب تغييرا جذرياً، أو حتى استبدالها بمٌثٌل أخرى، وذلك فى جيل واحد، وهذه المصادر الأربعة هى : تعاليم المنزل، تعاليم دار العبادة، وتعاليم المدرسة، وأخيراً الجرائد والمجلات والكتب.

- ومن خلال هذه المصادر الأربعة يمكن أن تصب أى مُثُل أو فكرة فى عقل الطفل صبا، وبشكل يتعذر إزالته بحيث يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، محوها أو تغييرها فيما بعد.

جانب من الكتاب الذى يقرأه محمد صلاح

وبالبحث عن بعض هذه الجمل التى وردت فى الصورة التى نشرها محمد صلاح عبر محرك البحث "جوجل"، أظهرت مؤشرات البحث أن بعض هذه العبارات وردت فى كتاب "القواعد الذهبية لنابليون هيل".