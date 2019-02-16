شكرا لقرائتكم ظهور ضحايا جروس فى قائمة الزمالك لمواجهة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة مباراة إنبى المقرر لها غدا الأحد ضمن الأسبوع الـ 22 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز. وضمت قائمة الزمالك لمباراة إنبى كلا من :- حراسة المرمى : محمود جنش - عماد السيد خط الدفاع : عبد الله جمعة - بهاء مجدى - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود حمدى الونش - حمدى النقاز خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - محمود كهربا - يوسف أوباما - محمد إبراهيم - أحمد مدبولى - أيمن حفنى - أحمد مصطفى زيزو خط الهجوم : حميد أحداد - عمر السعيد - خالد بو طيب. ويعانى أكثر من لاعب من الاستبعاد المستمر مثل أحمد مدبولى ومحمد إبراهيم وزيزو

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