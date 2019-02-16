التايكوندو في انعقاد دائم استعدادا لبطولة مصر الدولية

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جدة - عمرو شويل يواصل الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم اجتماعاته مع اللجنه المنظمه استعدادا لبطوله مصر الدولية والمشرف عليها احمد سلطان عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للاتحاد و محمد منير عضو المجلس مع ايهاب جابر وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية ووسام الغمري مدير البطوله و الدكتور وليد الملاح رئيس روابط الرياضية. و قد وجه سليم تعليماته للجنه بضروره التنسيق الكامل مع الجهات المعنيه لتنظيم البطوله بالشكل الذي يليق بمصر و يشرف علي البطوله فنيا محمد شعبان رئيس لجنة مسابقات التايكوندو العالمي والتي وصل عدد الدول المشاركه ٤٧ دوله و التي يجعلها من اكبر البطولات التي تنظمها مصر و التي تنظم لاول مره في مدينه الغردقة.

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