شكرا لقرائتكم هيما وزيزو فى قائمة الزمالك لمواجهة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بالزمالك إن الجهاز الفنى للفريق ضم الثنائى محمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو لقائمة الفريق الأبيض التى ستخوض مباراة إنبى فى السادسة من مساء غدا الأحد.
كان الزمالك اختتم تدريباته اليوم على ملعب النادي الأبيض استعدادا لمباراة الغد أمام فريق إنبى على أن ينتظم اللاعبين في معسكر مغلق بالتجمع الخامس استعدادا للمواجهة.
من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وإنبى على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدره الفريق الأبيض برصيد 48 نقطة.
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