شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف كيف رضخ جروس لطلبات مجلس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية العديد من الكواليس الساخنة داخل نادى الزمالك بعد السقوط المفاجئ أمام نصر حسين داى فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية والتعادل بهدف لهدف أمام الجماهير البيضاء بملعب برج العرب.

وعقد مجلس الزمالك جلسة ساخنة مع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى خلال الساعات الماضية وشهدت الجلسة الخلاف حول 3 لاعبين حيث طلب المجلس الأأبيض من الخواجة منح الفرصة للثلاثى أيمن حفنى و أحمد مدبولى بالإضافة إلى الوجه الجديد أحمد السيد "زيزو" المنضم حديثا للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوى الماضى.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك لـ"الخليج 365" أن المجلس الأبيض عقد جلسة مع المدير الفنى لفريق الكرة وطالبه بضرورة منح الفرصة للثلاثى المذكور مثل باقى اللاعبين والحكم عليهم بعد رؤيتهم داخل المستطيل الأخضر فى مواجهات رسمية وعدم الاكتفاء بالتدريبات أو المباريات الودية فقط.

وبالفعل أعلن السويسرى جروس قائمة الزمالك لمباراة إنبى المقرر لها غدا الأحد ضمن الأسبوع الـ 22 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز وضمت الثلاثى المذكور وهو ما يؤكد رضوخ المدير الفنى لطلب المجلس الأبيض.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة إنبى كلا من :-

حراسة المرمى : محمود جنش - عماد السيد

خط الدفاع : عبد الله جمعة - بهاء مجدى - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود حمدى الونش - حمدى النقاز

خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - محمود كهربا - يوسف أوباما - محمد إبراهيم - أحمد مدبولى - أيمن حفنى - أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم : حميد أحداد - عمر السعيد - خالد بو طيب