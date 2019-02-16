شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط تقلص عقوبة أليمان إلى 3 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبلت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم السبت، استئناف نادي الاتفاق على العقوبة المفروضة على لاعبه الأوروغوياني برايان ألميان.

وألزمت لجنة الانضباط برايان أليمان بدفع 20 ألف ريال بجانب إيقافه 5 مباريات، على خلفية مهاجمته لاعب نادي أحد في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري، قبل أن يوكل النادي محاميا خاصا لإعداد مسودة الاستئناف ومتابعة كافة الإجراءات القانونية.

وقلصت لجنة الانضباط العقوبة في قرارها الجديد إلى 3 مباريات بدلا من 5، فيما استقرت على إلزام اللاعب دفع الغرامة المالية.