شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الشحات وأجايى يهدران فرصة الهدف الثانى للأهلى أمام الإنتاج بغرابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر كلاً من حسين الشحات والنيجيرى جونيور أجايى لاعبا الأهلى فرصتان محققتان لإحراز الهدف الثانى لفريقهم في شباك الإنتاج الحربى بالمباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم الأهلى على الإنتاج بهدف أحرزه عمرو السولية في الدقيقة 49.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: شريف إكرامى، خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول ، خط الوسط: عمرو السوية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي، خط الهجوم: جونيور أجايي.

وجاء تشكيل الإنتاج كالتالى:- حراسة المرمى: عامر عامر ، خط الدفاع: عبد الرحمن فاروق - وهاب أنان - محمود البدري - أحمد شديد قناوي، خط الوسط: أحمد مجدي - محمود حمادة - محمود كابونجا – ديوارا، خط الهجوم: محمد مسعد - أحمد رؤوف.