شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن خارج قائمة الزمالك أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه لمواجهة إنبى المقرر لها غدًا الأحد على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدره الفريق الأبيض برصيد 48 نقطة. وجاءت القائمة كالتالي: وجاءت القائمة كالتالي: محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد فى حراسة المرمي. فى خط الدفاع عبد الله جمعه - بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز. فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي -محمد حسن - محمود كهربا - يوسف اوباما - محمد ابراهيم - احمد مدبولي - ايمن حفني - احمد زيزو. في خط الوسط حميد احداد - عمر السعيد - خالد بو طيب في خط الهجوم. وخرج إبراهيم حسن من القائمة بسبب الإصابة فيما انضم محمد حسن بعد تعافيه من الإصابة.

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