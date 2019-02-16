شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. الأهلى يتقدم على الإنتاج الحربى بهدف السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحافظ الأهلى على تقدمه أمام الإنتاج الحربى بهدف مقابل للاشئ بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الأسبوع الـ22 للدورى .

أحرز هدف الأهلى عمرو السولية فى الدقيقة 49 من عمر اللقاء من متابعة إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء وضعها مباشرة على يمين عامر عامر حارس الإنتاج .

وقد بدأ الأهلى الشوط الثانى بهجوم ضاغط بغية إحراز هدف السبق ، وهو ما تحقق للاعبيه بعد أربع دقائق فقط من كرة عمرو السولية الذى وضعها قوية فى مرمى الإنتاج الحرلى ، بعدها دانت السيطرة للمارد الاحمر وأضاع لاعبوه وخاصة جونيور أجاى العديد من الفرص السهلة كان أخطرها فى الدقيقة 59 عندما مرر محمد هانى الظهير الأيمن للأهلى عرضية متقنة لاجاى أمام خط المرمى تباطأ فيها الأخير ليخرجها أحد لاعبى الإنتاج .

وفى الدقيقة 60 يجرى لاسارتى المدير الفنى للأهلى أولى تغييراته بنزول الأنجولى جيرالدو بدلا من حسين الشحات الغير موفق فى المباراة .

وقد ضمت تشكيلة الأهلى كل من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي.

وجاءت تشكيلة الإنتاج الحربى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عامر عامر

خط الدفاع : عبد الرحمن فاروق - وهاب أنان - محمود البدري - أحمد شديد قناوي.

خط الوسط : أحمد مجدي - محمود حمادة - محمود كابونجا - ديوارا

خط الهجوم : محمد مسعد - أحمد رؤوف.