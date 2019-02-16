سوبر كورة .. شاهد لحظة شكوى الشناوى من الإصابة خلال إحماء الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا سوبر كورة، لحظة شكوى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى من الإصابة خلال إحماء فريقه قبل انطلاق مباراة الإنتاج الحربى المقامة حاليا على ستاد بتروسبورت فى إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام.

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