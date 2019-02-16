السولية يتقدم للأهلي أمام الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الفرماوي:

سجل عمرو السولية هدفا ليتقدم لفريقه الأهلي أمام الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمعهما في الجولة 22 من الدوري.

الهدف جاء في الدقيقة 49 من المباراة، بعدما استغل اللاعب كرة مرتدة من أحمد شديد قناوي مدافع الإنتاج ليسددها أرضية على يسار حارس الإنتاج.

ويعد الهدف الثاني الذي يسجله اللاعب للأهلي في الدوري هذا الموسم، علما بأنه صنع هدفين آخرين.

ولم يحقق السولية هذا الرقم مع الأهلي منذ انضمامه للفريق منتصف موسم 2015-2016، سوى الموسم الماضي، حيث أنهى حينها الدوري بتسجيل هدفين وصناعة هدفين.

جدير بالذكر أن السولية سجل هدفا ثالثا في الموسم الحالي، ولكن في دوري أبطال إفريقيا أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة.

تجدر الإشارة إلى أن الأهداف الثلاثة التي سجلها السولية في الموسم الحالي، كانت في عهد المدرب الحالي للفريق، الأورجواياني مارتن لاسارتي.

وشارك السولية قبل لقاء الإنتاج، في 20 مباراة مع الفريق هذا الموسم، ببطولات الدوري والكأس ودوري الأبطال بإجمالي 1628 دقيقة لعب.