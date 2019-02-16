قائمة الزمالك.. غياب إبراهيم حسن واستبعاد 4 لاعبين أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة إنبي الأحد لحساب الجولة 22 من عمر الدوري الممتاز. وشهدت قائمة الزمالك تواجد محمد إبراهيم والذي غاب عن المباراة الماضية بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو. واستبعد جروس إبراهيم حسن من قائمة الفريق وذلك بسبب الإصابة. ويغيب عن القائمة أيضا مصطفى فتحي بسبب الإصابة على مستوى الركبة، حيث من المقرر أن يُسافر اللاعب إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة بغرض العلاج، كما يغيب حازم إمام بسبب الإيقاف. ويغيب الرباعي محمود عبد العزيز وعمر صلاح ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام لأسباب فنية. وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد. خط الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم ومحمد حسن وأحمد مصطفى زيزو ويوسف أوباما وأحمد مدبولي وأيمن حفني ومحمود كهربا خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.

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