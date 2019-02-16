بالفيديو.. جوميز يدون بصمته الثانية أمام أعين الهاني سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أحرز بافيتيمبي جوميس، مهاجم الهلال السعودي، الهدف الثاني له والثالث لفريقه في شباك الاتحاد السكندري، بذهاب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال.

وفي الدقيقة 31، مرر محمد الشلهوب كرة سحرية خلف مدافعي الاتحاد، لتصل إلى المهاجم جوميز ويحولها لهدف من لمسة واحدة في شباك الهاني سليمان، ويحتفل بعدها اللاعب على طريقته الخاصة.

وبعد هدفه الأول، أحرز جوميز هدفه الثاني والثالث لفريقه مع حلول الدقيقة 41 ، مستغلا كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها لشباك الهاني سليمان.

وكان الهلال قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 14، عن طريق البرازيلي كارلوس ادواردو والذي حول عرضية قادمة من الجانب الأيمن لهدف في شباك الهاني سليمان.

وتقام المواجهة على استاد جامعة الملك سعود "محيط الرعب" بالعاصمة السعودية، الرياض، على أن يعود الفريقان لخوض مواجهة العودة بالإسكندرية يوم 25 فبراير الجاري.