انت الان تتابع تفاصيل خبر تنس.. البلجيكية ميرتنز تُتوّج بـ"الصقر الذهبي" في قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 08:47 مساءً - تُوِّجت البلجيكية إليسي ميرتنز ببطولة "قطر توتال المفتوحة للتنس" للسيدات، للمرة الأولى في تاريخها؛ بفوزها على منافستها الرومانية سيمونا هاليب بمجموعتين مقابل واحدة، في المباراة الختامية التي أقيمت مساء السبت، على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والأسكواش بالدوحة.

وقلبت ميرتنز تأخرها بمجموعة إلى فوز بمجموعتين بواقع (3-6، 6-4، 6-3)، لتصبح أول بلجيكية تنال "الصقر الذهبي" منذ مواطنتها جوستين هينين، التي تُوجت باللقب عام 2007.

في الجهة المقابلة، فشلت النجمة الرومانية في تحقيق لقبها التاسع عشر خلال مسيرتها الاحترافية، والثاني في بطولة قطر المفتوحة، بعد الأول عام 2014 على حساب الألمانية أنجليك كيربر.

وكانت هاليب، المصنفة الأولى في البطولة والثالثة عالمياً، قد بلغت المباراة النهائية بتغلّبها على الأوكرانية يلينا سيفيتولينا المصنفة السابعة عالمياً، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلهما كالتالي (6- 3، 3-6، 6-4).

أما ميرتنز المصنفة 21 عالمياً، فقد أنهت حلم كيربر، المصنفة الثالثة عالمياً، في اللقب وقهرتها بنصف النهائي بمجموعتين مقابل واحدة (6-4، 2-6، 6-1).