انت الان تتابع كأس زايد.. التعادل ينهي مواجهة أهلي جدة والوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م
في مباراة مثيرة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق أهلي جدة السعودي ونظيره الوصل الإماراتي، التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، في اللقاء الذي أداره الحكم الدولي المصري محمود البنا، وشارك محمد عبد الشافي لاعب الفراعنة مع فريقه السعودي. تقدم أصحاب الأرض عن طريق عبد الله جاسم، وأدرك نيكولاي هدف التعادل للضيوف، قبل أن يسجل زميله تافاريس الهدف الثاني، وأدرك كايو هدف التعادل للوصل.
المباراة بدأت مثيرة منذ بدايتها، حيث تقدم فريق الوصل في الثانية 39، بعدما استقبل عرضية من ركنية، برأسه داخل الشباك، فشل حارس الأهلي في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف. الشوط الثاني شهد عودة فريق أهلي جدة، الذي أدرك التعادل في الدقيقة 67، عن طريق الروماني نيكولاي ستانسيو، من
المباراة بدأت مثيرة منذ بدايتها، حيث تقدم فريق الوصل في الثانية 39، بعدما استقبل عرضية من ركنية، برأسه داخل الشباك، فشل حارس الأهلي في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.
الشوط الثاني شهد عودة فريق أهلي جدة، الذي أدرك التعادل في الدقيقة 67، عن طريق الروماني نيكولاي ستانسيو، من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، في أقصى الزاوية اليسرى، وقف الحارس مشاهدًا لها.
وفي الدقيقة 73 أضاف دجانيني تافاريس الهدف الثاني للأهلي، بعدما استقبل تمريرة أرضية، بتسديدة داخل شباك حارس الوصل، الذي تصدى لأكثر من فرصة هدف محقق.
وفي الدقيق 87 احتسب الحكم المصري محمود البنا ركلة جزاء لأصحاب الأرض، نفذها كايو بنجاح على يسار حارس أهلي جدة، مدركًا هدف التعادل.
وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 25 فبراير الجاري على ملعب الجوهرة بجدة.
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