انت الان تتابع صبري المنياوي يستقيل من تدريب المنصورة وحلمي يقترب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ م

تقدم صبري المنياوي المدير الفني لفريق المنصورة باستقالته اليوم السبت إلى مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي بسبب ما علله من ضعف الإمكانيات المادية في النادي والتي لم تتوافق مع خطته لتحقيق التأهل والصعود لدوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل. وأكد المنياوي في تصريحات صحفية أنه يتوجه بالشكر لمجلس إدارة نادي المنصورة وللاعبي الفريق على الفترة التي قضاها في النادي محاولا وضع بصمة على الفريق إلا أن الظروف المالية لدى النادي لم تساعده على تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.

كما وجه المنياوي الشكر لجماهير المنصورة على الدعم والمساندة طوال الفترة الماضية وطالبهم بالوقوف بجانب الفريق في الفترة المقبلة لتحقيق النجاح. ويحاول حاتم المير رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة إقناع صبري المنياوي بالتراجع عن استقالته واستمراره في القيادة الفنية للفريق لمواصلة نتائجه الطيبة مع الفريق، وفي