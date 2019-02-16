انت الان تتابع روبرتسون: قادرون على التأهل لربع نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م

كشف الدولي الأسكتلندي أندي روبرتسون الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن ثقته الكبيرة في تحقيق الفوز على فريق بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث قال روبرتسون في تصريحاته اليوم السبت للموقع الرسمي لنادي ليفربول إنه يجب عليهم دخول مباراة بايرن ميونخ بكل قوة لأن الفريق الألماني جيد جدا، ومواجهته ستتسم بالصعوبة والندية. وأضاف الظهير الأيسر لفريق ليفربول أنه برفقة زملائه في كتيبة الريدز قادرون على تصدير المشكلات لفريق بايرن ميونخ وأن يكونوا في أفضل حالاتهم.

وواصل روبرتسون تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "أظن أن الفرق الجيدة تستغل ميزة اللعب على ملعبها، وهذا ما يجب علينا فعله، لقد ظهرنا بشكل جيد للغاية في دوري الأبطال في الموسم الماضي، وأعتقد أن الجو الحماسي في آنفيلد، لعب دورًا في ما وصلنا إليه". واختتم لاعب ليفربول تصريحاته بأن الجميع يحبون ليالي دوري