انت الان تتابع جهاز الأهلي يتلقى صدمة قبل لحظات من مواجهة الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة على هامش الإحماء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. واشتكى حارس الأهلي من آلام في العضلة الضامة، واجتمع مع خالد محمود طبيب الفريق، وخضع لفحص طبي، وتعثر الشناوي في مواصلة الإحماء بشكل طبيعي، ليدخل إكرامي أساسيا في تشكيل المباراة. بهذا يكون شريف إكرامي هو الحارس الوحيد في قائمة الأهلي دون حارس احتياطي، لأن لاسارتي لم يضم سوى شريف إكرامي ومحمد الشناوي لقائمة الفريق.

وبذلك سيكون تشكيل الأهلي كالتالي:- في حراسة المرمى: شريف إكرامي في خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. في خط الوسط: هشام محمد - عمرو السولية - ناصر ماهر. في خط الهجوم: حسين الشحات - جونيور أجايي - رمضان صبحي. بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي: شريف إكرامي - حمدي فتحي - سعد سمير

وبذلك سيكون تشكيل الأهلي كالتالي:- في حراسة المرمى: شريف إكرامي في خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. في خط الوسط: هشام محمد - عمرو السولية - ناصر ماهر. في خط الهجوم: حسين الشحات - جونيور أجايي - رمضان صبحي. بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي: شريف إكرامي - حمدي فتحي - سعد سمير - أحمد الشيخ - جيرالدو - كريم نيدفيد - صلاح محسن. ويحتل الأحمر المركز الثالث برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، بعد أن خاض 18 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في 3، وخسر مثلهم ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة. وصعد الإنتاج الحربي للمربع الذهبي بالدوري عقب الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع الـ21 للدوري، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة.



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