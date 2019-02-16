الان تتابع الوصل الإماراتي والأهلي السعودي حبايب في كأس زايد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق الأهلي السعودي مع نظيره الوصل الإماراتي بهدفين لكل منهما اليوم في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم. وسجل هدفا الأهلي لاعبيه نيكولاي، ودجانيني في الدقيقتين (66، 72)، فيما سجل هدفا الوصل عبد الله جاسم وكايو في الدقيقتين (1، و89) ورغم ذلك ينبغي على الأهلي في لقاء الإياب بجدة يوم 25 فبراير الفوز أو التعادل 1-1 ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي.

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