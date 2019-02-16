شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعلن عن بدء التسجيل في سباقات الهجن غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الصياهد)

أعلن الاتحاد السعودي للهجن أن التسجيل في أشواط سباقات الهجن يبدأ غداً عبر الموقع الرسمي، ويتضمن بيانات المالك والبكرة التي سيشارك بها في السباق، مع ترك العدد مفتوحا، وسينتهي التسجيل قبل أربعة وعشرين ساعة قبل كل شوط، مع وجود مكتب للتسجيل في موقع المهرجان.

وأقر الاتحاد السعودي للهجن أكثر من 450 شوطاً لسباقات الهجن خلال أيام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام في الصياهد الجنوبية شرق مدينة الرياض.

وكانت اللجنة المنظمة قد أنهت ميدان السباق الذي بلغ طوله 5 كيلو مترات من التربة الطبيعية وبعرض 30 متراً، يقل تدريجياً ليصل إلى 12 مترًا عند خط النهاية، بالإضافة لوضع التربة بسمك 30 سم.