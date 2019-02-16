شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل مع الوصل الإماراتي في ذهاب دور الثمانية من كأس زايد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

رفض فريق الأهلي العودة من الإمارات بفوز يسهل مهمته في لقاء الإياب بعد أن خرج متعادلاً مع الوصل الإماراتي بهدفين لكل منهما، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (السبت) ضمن لقاءات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال العرب على ملعب زعبيل بنادي الوصل في دولة الإمارات.

سجل هدفي الأهلي نيكولاي (د: 66)، ودجانيني (د: 73)، فيما سجل هدفي الوصل عبدالله جاسم (د: 1)، وكايو (من ركلة جزاء د: 86).

شهد اللقاء سيطرة أهلاوية ولكن استمرت الأخطاء الدفاعية التي نتج عنها هدف مبكر للوصل عن طريق عبدالله جاسم برأسية في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وبعد ذلك شن الأهلي هجمات متوالية ومنها رأسيتان من عمر السومة مرتا بجوار القائم، وفي الشوط الثاني تمكن محترف الأهلي نيكولاي من تسجيل هدف ولا أروع بتسديدة من خارج منطقة الـ18 في الدقيقة 66، وبعدها تمكن ديجانيني من الاستفادة من عرضية سلمان المؤشر ليحولها قوية أرضية في المرمى الوصلاوي هدفا ثانيا للأهلي في الدقيقة 73، واستمر الأهلي في شن الهجمات ولكن دون الاستفادة منها، وقبل نهاية المباراة تسبب مدافع الأهلي باولو دياز بركلة جزاء للوصل تقدم لها كايو ووضعها قوية على يسار محمد العويس ليحرز الهدف الثاني والتعادل للوصل في الدقيقة 86.

وبذلك يتأجل الحسم للقاء الإياب الذي سيقام الأسبوع القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.