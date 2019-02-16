الأهلي والإنتاج حبايب فى الشوط الأول

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جدة - عمرو شويل خيم التعادل السلبى على لقاء الأهلى والإنتاج الحربى بعد انتهاء الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى فى شوط متوسط المستوى من جانب الفريقين .

احكم لاعبو الأهلى سيطرتهم على الربع ساعة الأولى ودانت لهم السيطرة بفضل تحركات الثلاثى حسين الشحات ورمضان صبحى وناصر ماهر ، فى المقابل مال لاعبو الإنتاج للدفاع وحاولوا الإعتماد على الهجمات المرتدة إلا أن كل تحركاتهم توقفت فى منتصف ملعب الأهلى .

هدأت المباراة بعض الشئ فى الربع ساعة الثانية ولم تسنح فرص على المرميين باستثناء بعض الكرات العرضية من على معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر وأجاى مهاجم الفريق .

وقد أشهر محمد الحنفى حكم المباراة الكارت الأصفر فى وجه الغانى وهاب أنان مدافع الإنتاج الحربى للخشونة المتعمدة مع ناصر ماهر لاعب وسط الأهلى ، بينما أشهر الكارت الأصفر الثانى لمحمود كابونجا مدافع الإنتاج فى الدقيقة 32 .

وفى الدقيقة 37 يقوم رمضان صبحى ببناء هجمة للفريق الأحمر ويضعها فى طريق زميله حسين الشحات من الناحية اليسرى الذى ينفرد بعامر عامر حارس الإنتاج إلا أنه وضعها خارج المرمى ، وفى الدقيقة 40 يجرى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج أولى تغييراته بنزول عبد الرحمن بوجى بدلا من أحمد مجدى للإصابة .

وفى الدقيقة 42 تسنح أولى فرص الإنتاج الحربى عندما استلم محمد مسعد صانع ألعاب الفريق كرة من خارج منطقة الجزاء ويطلق قذيفة مرت بجوار القائم بسنتيمترات قليلة ، يهدأ اللقاء بعدها ولم تسنح أى فرصة على المرميين حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا .