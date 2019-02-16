جماهير الأهلى تساند إكرامى

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جدة - عمرو شويل هتفت جماهير الأهلى لشريف إكرامى حارس مرمى الفريق بعد نزوله إلى ستاد بتروسبورت لمواجهة الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام. وشعر محمد الشناوى بالآم فى العضلة الضامة خلال عملية احماء الفريق ليقرر الجهاز الفنى استبعاده من المباراة ومشاركة إكرامى بدلا منه.

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