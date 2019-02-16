جهاز المنتخب كعب داير فى ملاعب مصر..فيديو

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جدة - عمرو شويل يحضرالجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الوطنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى مباراة الأهلى ونظيره الإنتاج الحربي التى ستقام بعد قليل على ستاد بتروسبورت فى إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام. ويحرص أجيرى على حضور معظم مباريات الدوري المصري للوقوف على مستوى اللاعبين لاختيار أفضلهم للانضمام لقائمة الفراعنة التى تستعد لخوض غمار مناسات كأس الأمم الأفريقية 2019. يذكر أن جهاز المنتخب الوطنى حضر أيضا مباراة الإسماعيلى والنجوم التى أقيمت اليوم السبت على جهاز الرياضة العسكرى وانتهت بفوز الدراويش بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

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