شكرا لقرائتكم جوارديولا يعلن تشكيل السيتى لمواجهة نيو بورت فى كأس الاتحاد الإنجليزى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي الذى يخوض به مباراة اليوم أمام نيو بورت أحد أندية الدرجة الثالثة الإنجليزية، وهو الذى اللقاء الذى يجمعهما على ملعب الأخير، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي ..
حراسة المرمى: ايدرسون
الدفاع: زينتشينكو - أوتامندي - ستونز - دانيلو
الوسط: فيرناندينهو، دافيد سيلفا - فودين
الهجوم: ساني - خيسوس - محرز
وكان السيتي قد وصل إلى هذا الدور بعد تخطيه فريق بيرنلى فى الدور السابق بخماسية نظيفة، بينما تأهل نيوبورت على حساب فريق ميدلزبره.
جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سوف يخوض مواجهة ذهاب ثمن نهائي دورى أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، فى ضيافة فريق شالكة الألمانى.
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