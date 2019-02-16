شكرا لقرائتكم إكرامي يحرس مرمي الأهلي أمام الإنتاج بعد سقوط الشناوي ..صور وفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك شريف اكرامى حارس مرمى الأهلى البديل أساسيًا فى المباراة التى ستجمع المارد الأحمر والإنتاج الحربى فى الجولة 22 بالدورى الممتاز بدلا من محمد الشناوى الحارس الأساسي. وشعر محمد الشناوى بالآم فى العضلة الضامة خلال عملية احماء الفريق ليقرر الجهاز الفنى استبعاده من المباراة.

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الشناوى (2)

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