شكرا لقرائتكم البترجي: النتيجة إيجابية.. والحكم حرمنا من جزائيتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد عبدالله البترجي، رئيس نادي أهلي جدة، أن الفريق خرج بنتيجة إيجابية وتعتبر جيدة، كونه خاض المباراة خارج ملعبه، مشيراً إلى أن اللاعبين ظهروا بصورة جيدة في اللقاء.

وتعادل الأهلي مع مضيفه الوصل الإماراتي بهدفين، في اللقاء الذي جمعهما في دبي، يوم السبت، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال البترجي لـ"العربية.نت" بعد المباراة: أرى أن الفريق ظهر بشكل جيد جدا أمام الوصل الذي لعب على أرضه ووسط جماهيرية، ولذلك تعتبر النتيجة إيجابية، وهناك شوط آخر ينتظرنا في جدة وسنعمل على أن نصعد إلى نصف النهائي.

وأضاف: كان يمكن أن نخرج بالفوز في المباراة، لكن الحكم لم يحتسب ضربتي جزاء لنا خلال المباراة، وأضعنا فرصا عديدة، لاسيما آخر فرصتين لكن حارس الوصل نجح في إبعادهما وحالفه التوفيق، وفي كرة القدم إذا لم تستغل الفرص التي تتاح لك، فبكل تأكيد ستستقبل الأهداف.

ووعد عبدالله البترجي جماهير أهلي جدة بمواصلة العمل إلى آخر لحظة، مشيرا إلى أن اللاعبين هم أصحاب الكلمة الأخيرة في الملعب.