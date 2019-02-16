شكرا لقرائتكم غريزمان يمنح أتليتكو مدريد نقاط رايو فاليكانو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا من مضيفه رايو فاليكانو بهدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 ليرفع فريق العاصمة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين أمام ريال مدريد، الذي يواجه جيرونا الأحد، فيما توقف رصيده رايو فاليكانو عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث عشر لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة لرايو فاليكانو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في خمس.