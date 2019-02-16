الأثيوبي تيفيرا يحطم رقم الكروج في 1500 م داخل قاعة

اسماء السيد - حطم العداء الاثيوبي صامويل تيفيرا الرقم القياسي لسباق 1500 م داخل قاعة السبت في برمنغهام، والذي كان بحوزة المغربي هشام الكروج منذ أكثر من 20 سنة.

وقطع تيفيرا المسافة بزمن ثلاث دقائق و31 ثانية و4 في المئة من الثانية بفارق 14 في المئة من الثانية عن الرقم السابق الذي سجله الكروج في شتوتغارت في 2 شباط/فبراير 1997.

وتقدم تيفيرا (19 عاما) على مواطنه يوميف كيجيلتشا الذي كان على بعد جزء واحد في المئة من الثانية الاسبوع الماضي من تحطيم الرقم العالمي لسباق الميل داخل قاعة. وأعلن كيجيلتشا عن نيته تحطيم الرقم العالمي لسباق 1500 م.

وبالفعل كان كيجيلتشا في طريقه لتحطيم الرقم، بيد ان تيفيرا، بطل العالم داخل قاعة للمسافة عينها، بقي ملاصقا له وتخطاه بعد جرس اللفة الأخيرة، ليسجل الوصيف زمنا قدره 3:31,58 دقائق.