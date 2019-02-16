كاميرا سوبر كورة ترصد تلبية سعد سمير رغبة مشجع من ذوى الاحتياجات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا سوبر كورة تلبية سعد سمير مدافع الأهلى رغبة مشجع من ذوى الاحتياجات الخاصة خلال مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربى، المقامة حاليا على استاد بتروسبورت، فى إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام.

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