شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الأهلى 0 ــ 0 الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيم التعادل السلبى على لقاء الأهلى والإنتاج الحربى بعد انتهاء الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى فى شوط متوسط المستوى من جانب الفريقين .
احكم لاعبو الأهلى سيطرتهم على الربع ساعة الأولى ودانت لهم السيطرة بفضل تحركات الثلاثى حسين الشحات ورمضان صبحى وناصر ماهر ، فى المقابل مال لاعبو الإنتاج للدفاع وحاولوا الإعتماد على الهجمات المرتدة إلا أن كل تحركاتهم توقفت فى منتصف ملعب الأهلى .
هدأت المباراة بعض الشئ فى الربع ساعة الثانية ولم تسنح فرص على المرميين باستثناء بعض الكرات العرضية من على معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر وأجاى مهاجم الفريق .
وقد أشهر محمد الحنفى حكم المباراة الكارت الأصفر فى وجه الغانى وهاب أنان مدافع الإنتاج الحربى للخشونة المتعمدة مع ناصر ماهر لاعب وسط الأهلى ، بينما أشهر الكارت الأصفر الثانى لمحمود كابونجا مدافع الإنتاج فى الدقيقة 32 .
وفى الدقيقة 37 يقوم رمضان صبحى ببناء هجمة للفريق الأحمر ويضعها فى طريق زميله حسين الشحات من الناحية اليسرى الذى ينفرد بعامر عامر حارس الإنتاج إلا أنه وضعها خارج المرمى ، وفى الدقيقة 40 يجرى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج أولى تغييراته بنزول عبد الرحمن بوجى بدلا من أحمد مجدى للإصابة .
وفى الدقيقة 42 تسنح أولى فرص الإنتاج الحربى عندما استلم محمد مسعد صانع ألعاب الفريق كرة من خارج منطقة الجزاء ويطلق قذيفة مرت بجوار القائم بسنتيمترات قليلة ، يهدأ اللقاء بعدها ولم تسنح أى فرصة على المرميين حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا .
وقد ضمت تشكيلة الأهلى كل من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي
خط الهجوم : جونيور أجايي.
وجاءت تشكيلة الإنتاج الحربى على النحو التالى :-
حراسة المرمى : عامر عامر
خط الدفاع : عبد الرحمن فاروق - وهاب أنان - محمود البدري - أحمد شديد قناوي.
خط الوسط : أحمد مجدي - محمود حمادة - محمود كابونجا - ديوارا
خط الهجوم : محمد مسعد - أحمد رؤوف.
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