شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الأهلى 0 ــ 0 الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيم التعادل السلبى على لقاء الأهلى والإنتاج الحربى بعد انتهاء الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى فى شوط متوسط المستوى من جانب الفريقين .

احكم لاعبو الأهلى سيطرتهم على الربع ساعة الأولى ودانت لهم السيطرة بفضل تحركات الثلاثى حسين الشحات ورمضان صبحى وناصر ماهر ، فى المقابل مال لاعبو الإنتاج للدفاع وحاولوا الإعتماد على الهجمات المرتدة إلا أن كل تحركاتهم توقفت فى منتصف ملعب الأهلى .

هدأت المباراة بعض الشئ فى الربع ساعة الثانية ولم تسنح فرص على المرميين باستثناء بعض الكرات العرضية من على معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر وأجاى مهاجم الفريق .

وقد أشهر محمد الحنفى حكم المباراة الكارت الأصفر فى وجه الغانى وهاب أنان مدافع الإنتاج الحربى للخشونة المتعمدة مع ناصر ماهر لاعب وسط الأهلى ، بينما أشهر الكارت الأصفر الثانى لمحمود كابونجا مدافع الإنتاج فى الدقيقة 32 .

وفى الدقيقة 37 يقوم رمضان صبحى ببناء هجمة للفريق الأحمر ويضعها فى طريق زميله حسين الشحات من الناحية اليسرى الذى ينفرد بعامر عامر حارس الإنتاج إلا أنه وضعها خارج المرمى ، وفى الدقيقة 40 يجرى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج أولى تغييراته بنزول عبد الرحمن بوجى بدلا من أحمد مجدى للإصابة .

وفى الدقيقة 42 تسنح أولى فرص الإنتاج الحربى عندما استلم محمد مسعد صانع ألعاب الفريق كرة من خارج منطقة الجزاء ويطلق قذيفة مرت بجوار القائم بسنتيمترات قليلة ، يهدأ اللقاء بعدها ولم تسنح أى فرصة على المرميين حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا .

وقد ضمت تشكيلة الأهلى كل من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي.

وجاءت تشكيلة الإنتاج الحربى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عامر عامر

خط الدفاع : عبد الرحمن فاروق - وهاب أنان - محمود البدري - أحمد شديد قناوي.

خط الوسط : أحمد مجدي - محمود حمادة - محمود كابونجا - ديوارا

خط الهجوم : محمد مسعد - أحمد رؤوف.