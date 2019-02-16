شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يسقط فى الشوط الأول أمام الهلال بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الهلال السعودى والاتحاد السكندرى بتقدم الفريق السعودى بنتيجة 3 / 0، فى المباراة التى تجمع بينهما حالياً، على ملعب "جامعة الملك سعود"، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال"، أحرز كارلوس إدواردو الهدف الأول فى الدقيقة 14، عزز جوميز التقدم بالهدف الثانى فى الدقيقة 31 وسجل الهدف الثالث لفريقه والثانى له فى الدقيقة 41.

دخل الاتحاد السكندرى المواجهة بتشكيل مكون من:"الهانى سليمان فى حراسة المرمى، محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، السيد سالم فى خط الدفاع، أحمد توفيق، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدى فى خط الوسط، خالد قمر، تونى سيلفا فى خط الهجوم".

بينما دخل الهلال السعودى المواجهة بالتشكيل التالى:" عبد الله المعيوف فى حراسة المرمى، محمد البريك، ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي، ياسر الشهراني فى خط الدفاع، محمد كنو، ياسر الدوسري، كارلوس إدواردو، اندري كاريلو فى خط الوسط، محمد الشلهوب، جوميز فى خط الهجوم".

بدأ اللقاء بتحضيرات من جانب الهلال بعدة تمريرات ثم عرضية للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 4 عن طريق أحمد توفيق ولكن لم تجد أحد من زملائه وتبادل الفريقان الهجمات دون خطورة كبيرة قبل أن ينجح إدواردو فى تسجيل الهدف الأول للهلال من تمريرة من البريك إلى كاريلو الذى أرسل عرضية إلى إداوردو ليقابلها بتسديدة قوية فى شباك زعيم الثغر.

فى الدقيقة 21، أهدر تونى سيلفا مهاجم الاتحاد فرصة التعادل لفريقه بعد تلقيه تمريرة رائعة من أحمد نبيل مانجا انفرد على إثرها بمرمى الهلال ولكن تصدى عبد الله الميعوف لتسديدته ثم استحوذ الفريق السعودى على مجريات الأمور ونجح جوميز فى خطف الهدف الثانى فى الدقيقة 31 بعد تلقيه تمريرة من الشلهوب، فى الدقيقة 41 كلل جوميز هجمات فريقه بخطف الهدف الثانى له والثالث لفريقه.