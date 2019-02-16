شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسين الشحات يهدر أخطر فرص الأهلى أمام مرمى الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر حسين الشحات لاعب الأهلى، أخطر فرص فريقه للتقدم على الإنتاج الحربى في الدقيقة 38 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: شريف إكرامى، خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول ، خط الوسط: عمرو السوية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي، خط الهجوم: جونيور أجايي.

وجاء تشكيل الإنتاج كالتالى:- حراسة المرمى: عامر عامر ، خط الدفاع: عبد الرحمن فاروق - وهاب أنان - محمود البدري - أحمد شديد قناوي، خط الوسط: أحمد مجدي - محمود حمادة - محمود كابونجا – ديوارا، خط الهجوم: محمد مسعد - أحمد رؤوف.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، فبعد أن خاض الأهلى 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.