شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل : الأهلى يحتاج إلى الضغط المتقدم للفوز على الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طه إسماعيل محلل قنوات أون سبورت أن الفريق الأحمر يحتاج الى الضغط المتقدم على دفاع فريق الانتاج الحربى خلال المباراة التى تجمعهما مساء اليوم فى الجولة الـ22 للدورى .

وأضاف إسماعيل خلال تصريحات تلفزيونية أنه لابد من عدم إعطاء المساحة للاعبى الإنتاج الحربى أثناء اللقاء حتى يستطيع تحقيق الفوز فى ظل السرعات التى يتمتع بها لاعبو الإنتاج الملعب .

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك بعد أن خاض الأهلى 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.