شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. التعادل السلبى يسيطر على لقاء الأهلى والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الأهلى والإنتاج الحربى بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

هدأت المباراة بعض الشئ فى الربع ساعة الثانية ولم تسنح فرص على المرميين باستثناء بعض الكرات العرضية من على معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر فشل زملاؤه فى استغلالها .

وقد أشهر محمد الحنفى حكم المباراة الكارت الأصفر فى وجه الغانى وهاب أنان مدافع الإنتاج الحربى للخشونة المتعمدة مع ناصر ماهر لاعب وسط الأهلى .

وقد ضمت تشكيلة الأهلى كل من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي.

وجاءت تشكيلة الإنتاج الحربى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عامر عامر

خط الدفاع : عبد الرحمن فاروق - وهاب أنان - محمود البدري - أحمد شديد قناوي.

خط الوسط : أحمد مجدي - محمود حمادة - محمود كابونجا - ديوارا

خط الهجوم : محمد مسعد - أحمد رؤوف.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، فبعد أن خاض الأهلى 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.