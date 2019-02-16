شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جوميز يخطف الهدف الثانى للهلال أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل جوميز مهاجم الهلال السعودى، الهدف الثانى لفريقه فى مرمى الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى تجمع بينهما حالياً، على ملعب "جامعة الملك سعود"، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال".

دخل الاتحاد السكندرى المواجهة بتشكيل مكون من:"الهانى سليمان فى حراسة المرمى، محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، السيد سالم فى خط الدفاع، أحمد توفيق، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدى فى خط الوسط، خالد قمر، تونى سيلفا فى خط الهجوم".

بينما دخل الهلال السعودى المواجهة بالتشكيل التالى:" عبد الله المعيوف فى حراسة المرمى، محمد البريك، ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي، ياسر الشهراني فى خط الدفاع، محمد كنو، ياسر الدوسري، كارلوس إدواردو، اندري كاريلو فى خط الوسط، محمد الشلهوب، جوميز فى خط الهجوم".

وأحرز كارلوس إدواردو لاعب الهلال السعودى هدف التقدم لفريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 14، أضاف جوميز الهدف الثانى لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالح الفريق السعودى.