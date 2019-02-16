شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. معلول يسدد ضربة ثابتة نموذجية وعامر عامر يتصدى ببراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد على معلول جناح الأهلى ضربة ثابتة من على حدود منطقة جزاء فريق الإنتاج الحربي، بطريقة نموذجية إلا أن عامر عامر حارس المرمى تصدى لها ببراعة وترتد للاعبى الأحمر وتمثل هجمة خطرة في الدقيقة 22 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: شريف إكرامى، خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول ، خط الوسط: عمرو السوية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي، خط الهجوم: جونيور أجايي.

وجاء تشكيل الإنتاج كالتالى:- حراسة المرمى: عامر عامر ، خط الدفاع: عبد الرحمن فاروق - وهاب أنان - محمود البدري - أحمد شديد قناوي، خط الوسط: أحمد مجدي - محمود حمادة - محمود كابونجا – ديوارا، خط الهجوم: محمد مسعد - أحمد رؤوف.