شكرا لقرائتكم خبر عن المنياوي ينقطع عن تدريبات المنصورة قبل مباراة القمة أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد تدريب المنصورة عصر اليوم، السبت، غياب صبري المنياوي المدير الفني للفريق عن تدريبات الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخميس المقبل بإستاد المنصورة فى الجولة الـ19 بالقسم الثانى .



جاء غياب المنياوي بعد تقديمه استقالة شفهية عقب فوز الفريق علي الجزيرة المطروحي بهدفين مقابل لاشئ الخميس الماضي ، اعتراضا علي عدم صرف مكافآت اللاعبين والجهاز الفني خلال الفترة الماضية وهو ما يعرقل مسيرة الفريق نحو الصعود للدوري الممتاز.



ويبذل مجلس إدارة المنصورة برئاسة حاتم المير مجهودات مكثفة من أجل اقناع المدير الفني للفريق بالعودة لقيادة التدريبات حفاظا علي استقرارالفريق قبل مباراة المحلة ، في الوقت الذي تمسك فيه المنياوي بالمطالبة بصرف مرتبات ومكافآت اللاعبين والجهاز الفني قبل العودة لقيادة التدريبات .



يذكر أن المنصورة يحتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني والتي يتصدرها دمنهور برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن المنصورة صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة .