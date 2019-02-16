شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيلفا يُهدر فرصة تعادل الاتحاد أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر تونى سيلفا مهاجم الاتحاد السكندرى فرصة تسجيل هدف التعادل لفريقه من انفراد أمام الهلال السعودى فى المباراة التى تجمع بينهما حالياً، على ملعب "جامعة الملك سعود"، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال" ويتقدم الهلال بهدف سجله كارلوس إدواردو.

دخل الاتحاد السكندرى المواجهة بتشكيل مكون من:"الهانى سليمان فى حراسة المرمى، محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، السيد سالم فى خط الدفاع، أحمد توفيق، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدى فى خط الوسط، خالد قمر، تونى سيلفا فى خط الهجوم".

بينما دخل الهلال السعودى المواجهة بالتشكيل التالى:" عبد الله المعيوف فى حراسة المرمى، محمد البريك، ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي، ياسر الشهراني فى خط الدفاع، محمد كنو، ياسر الدوسري، كارلوس إدواردو، اندري كاريلو فى خط الوسط، محمد الشلهوب، جوميز فى خط الهجوم".