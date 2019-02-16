شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية تُبعد أحمد داوودا عن مواجهة الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد داوودا لاعب وسط الاتحاد السكندرى، للإصابة فى العضلة الخلفية قبل ساعات قليلة من مواجهة الهلال السعودى فى المباراة التى ستجمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب "جامعة الملك سعود"، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال".

وقرر حلمى طولان استبعاد اللاعب من المشاركة أمام الهلال السعودى لعدم تفاقم اصابته.

جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، السيد سالم.

خط الوسط: أحمد توفيق، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدى.

خط الهجوم: خالد قمر، تونى سيلفا.

يتواجد على مقاعد بدلاء الاتحاد السكندرى أمام الهلال كلا من:"محمود الزنفلى حارس مرمى، ولاس، كريم الديب، خالد الغندور، رزاق سيسيه، محمد ناجى جدو، وكريم ممدوح".