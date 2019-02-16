15 دقيقة .. الأهلى والإنتاج الحربى 0/0

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الأهلى والإنتاج الحربى بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .
وقد احكم لاعبو الأهلى سيطرتهم على اللقاء منذ اللحظات الأولى ودانت لهم السيطرة بفضل تحركات الثلاثى حسين الشحات ورمضان صبحى وناصر ماهر ، فى المقابل مال لاعبو الإنتاج للدفاع وحاولوا الإعتماد على الهجمات المرتدة إلا أن كل تحركاتهم توقفت فى منتصف ملعب الأهلى .
وقد ضمت تشكيلة الأهلى كل من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي
خط الهجوم : جونيور أجايي.
وجاءت تشكيلة الإنتاج الحربى على النحو التالى :-
حراسة المرمى : عامر عامر
خط الدفاع : عبد الرحمن فاروق - وهاب أنان - محمود البدري - أحمد شديد قناوي.
خط الوسط : أحمد مجدي - محمود حمادة - محمود كابونجا - ديوارا
خط الهجوم : محمد مسعد - أحمد رؤوف.
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