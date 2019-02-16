موعد مباراة الزمالك وإنبي.. والقنوات الناقلة.. ومفاجآت في تشكيل جروس

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره إنبي، في السادسة مساء الأحد، على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء متأثرا بتعادله منذ أيام مع نصر حسين داي الجزائري، 1-1 على ملعب برج العرب، بعد خسارته من جورماهيا الكيني، 4-2، في الجولة الأولى من الكونفدرالية.

ويسعى أبناء ميت عقبة إلى العودة لنغمة الانتصارات من جديد، لاستمرار حفاظهم على قمة الدوري.

ويتصدر الفريق الأبيض جدول المسابقة برصيد 48 نقطة، من 19 مباراة، فيما يأتي إنبي في المركز الـ15 بـ21 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ جروس المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

جنش

عبدالله جمعة - محمود علاء - الونش - حمدي النقاز

طارق حامد - فرجاني ساسي

أوباما - إبراهيم حسن- أيمن حفني

خالد بوطيب

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