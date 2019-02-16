إدواردو يهز شباك الهاني سليمان بهدف أكروباتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تمكن البرازيلي كارلوس إدورادو، لاعب الهلال السعودي، من تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك الاتحاد السكندري، في ذهاب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال.

وجاء هدف إ إدورادو في الدقيقة 14 من زمن المباراة مستغلا عرضية من الجانب الأيمن، استلمها داخل منطقة الجزاء وحولها بقدمه اليمنى لهدف بطريقة أكروباتيه.

وتقام المواجهة على استاد جامعة الملك سعود "محيط الرعب" بالعاصمة السعودية، الرياض، على أن يعود الفريقان لخوض مواجهة العودة بالإسكندرية يوم 25 فبراير الجاري.