إصابة جديدة تربك حسابات الأهلي قبل دقائق من مواجهة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لإصابة أثناء قيامه بالعمليات الإحمائية قبل دقائق من انطلاق مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري.
وكان الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أعلن تشكيل فريقه للمباراة، والذي شهد تواجد الحارس محمد الشناوي مع وجود شريف إكرامي ضمن البدلاء.
وعانى الشناوي من إصابة عضلية أثناء إجراء العمليات الإحمائية استعدادًا للمشاركة في المباراة، قبل أن يغادر ملعب بتروسبورت رفقة خالد محمود طبيب الفريق.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن شريف إكرامي قام بالعمليات الإحمائية لتجهيزه لحماية مرمى الأهلي في المباراة.
وقال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي في تصريحات لـ"الخليج 365" إن محمد الشناوي عانى من إجهاد في العضلة الضامة، ليشارك شريف إكرامي بدلا منه.
جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 18 مباراة، أمام الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 21 لقاء.
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