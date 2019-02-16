ننشر برنامج بطولة مصر الدولية للتايكوندو G2

كتب - عماد يونس وعبدالرحمن ابوهاشم

تنطلق منافسات بطولة مصر الدولية للتايكوندو G2 للكبار و الكاديت يوم 21 فبراير الجاري بمدينة الغردقة و تستمر حتى يوم 24 من نفس الشهر، بمشاركة 578 لاعبًا ( 328 لاعبًا في منافسات الكبار و 250 لاعبًا في منافسات الكاديت) يمثلون 47 دولة.

و تقام منافسات الكاديت -14 عام يومي 21 و 22 فبراير فيما تقام منافسات الكبار يومي 23 و 24 فبراير. و يقام يوم الأربعاء 20 فبراير الساعة الثانية ظهرًا الإجتماع الفني لبطولة الكاديت.

و تقام يوم الخميس 21 فبراير منافسات -37، -45، -53، -61، +61 كجم للبنين، و منافسات -33، -41، -47، -55، +59 كجم للبنات.

فيما تقام يوم الجمعة 22 فبراير منافسات -33، -41، -49، -57، -65 كجم للبنين، و منافسات -29، -37، -44، -51، -59 كجم للبنات. و يقام ايضًا يوم الجمعة 22 فبراير الإجتماع الفني لبطولة مصر الدولية للكبار المصنفة G2

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من قبل الاتحاد العالمي للتايكوندو.

وتنطلق يوم السبت 23 فبراير منافسات الكبار بموازين —58، -68، -80، +87 كجم للرجال و منافسات -49، -57، -67، +73 كجم للسيدات. فيما تقام يوم 24 فبراير منافسات -54، -63، -74، -87 كجم للرجال و منافسات -46، -53، -62، -73 كجم للسيدات.

وتنطلق منافسات البطولة يوميًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا يتخللها فترة راحة من الساعة الواحدة و حتى الساعة الثانية ظهرًا. و تنقل منافسات البطولة على قناة On Sport .

وتخوض مصر منافسات البطولة ب 29 لاعبًا (16 لاعب و 13 لاعبة). و يقود المنتخب الوطني فنيًا أسامة السيد ومحمد مجدي.