طارق سليمان يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

محمد الشناوي حارس الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: كشف طارق سليمان ، مدرب حراس مرمى فريق الأهلي ، عن تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس المرمى قبل انطلاق لقاء الإنتاج الحربي ببطولة الدوري.

وقال سليمان:" الشناوي اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة وفضلنا إراحته خوفاً من

وأشار إلى أن الشناوي سيجلس على مقاعد البدلاء تحسباً لأي ظروف موضحاً أن اللاعب سيخضع لفحص طبي خلال الأيام القادمة لحسم مشاركته في لقاء الداخلية يوم الأربعاء المقبل. الحربي ببطولة الدوري.وقال سليمان:" الشناوي اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة وفضلنا إراحته خوفاً منتفاقم الإصابة".وأشار إلى أن الشناوي سيجلس على مقاعد البدلاء تحسباً لأي ظروف موضحاً أن اللاعب سيخضع لفحص طبي خلال الأيام القادمة لحسم مشاركته في لقاء الداخلية يوم الأربعاء المقبل.

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