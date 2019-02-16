سموحة يصعد لربع نهائي بطولة أفريقيا لرجال كرة السلة

صعد الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي سموحة، لربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، عقب اكتساحه لنظيره كوسبين بطل مدغشقر، بنتيجة 119 - 50، في إطار الجولة الثانية من المجموعة

الرابعة، لتصفيات البطولة القارية.

وتقام المجموعة بالعاصمة المدغشقرية "تناناريفو" خلال الفترة من 15 وحتى 17 فبراير الجاري.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق السكندري في

الجولة المقبلة المقامة غدا مع نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، لتحديد صاحب الصدارة، علما أن الفريقين ضمنا الصعود لدور الثمانية.

كان سموحة قد صعد لدور المجموعات من بطولة أفريقيا عقب حصده وصافة تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية والتي أقيمت أكتوبر الماضي بتنزانيا.