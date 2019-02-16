صعد الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي سموحة، لربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، عقب اكتساحه لنظيره كوسبين بطل مدغشقر، بنتيجة 119 - 50، في إطار الجولة الثانية من المجموعةالرابعة، لتصفيات البطولة القارية.
وتقام المجموعة بالعاصمة المدغشقرية "تناناريفو" خلال الفترة من 15 وحتى 17 فبراير الجاري.
ومن المقرر، أن يلتقي الفريق السكندري في
كان سموحة قد صعد لدور المجموعات من بطولة أفريقيا عقب حصده وصافة تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية والتي أقيمت أكتوبر الماضي بتنزانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يصعد لربع نهائي بطولة أفريقيا لرجال كرة السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.